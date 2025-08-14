埼玉・狭山市で女性が左手のないサルにかまれ、けがをしました。埼玉県などによりますと14日午前10時半ごろ、狭山市の路上を歩いていた75歳の女性が、突然、左手のないサルに右ふくらはぎをかまれ、軽いけがをしました。このサルは関東各地を移動して目撃される左手のないサルとみられ、県などは近寄らないよう呼びかけています。