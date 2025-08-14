ブリをはじめ、お寿司のネタに、いま異変が起きています。さらに、北海道ではウニ丼が2万円を超えるお店もありました。海で何が起きているのでしょうか。帰省や行事で家族が集まる、お盆休み。「（Q.何、食べられます、お盆？）お寿司ですね」「お寿司とか、やっぱ、きょうだい同士で集まって」家族みんなで囲む、お寿司。しかし、その寿司ネタに、この夏、“異変”が起きています。東京の下町にある寿司店。ベテランの職人が握る