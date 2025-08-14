高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』(ABEMA)が最終回を迎え、カップル成立となった桜我(おうが)と永瀬碧(ながせあおい)。今回、“おうあおカップル”がインタビューに応じ、告白の経緯や今後について語った。左から永瀬碧、桜我○“好き”と確信した瞬間「この子に行こう! って思いました」――お互いの第一印象を教えてください。おうが:僕、あおいとめいちゃんが第一印象に入ってたんで