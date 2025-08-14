人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2025年9月号（8月15日発売）の第37回は、ビジネス街として栄える東京の浜松町と田町の2つのエリアへ。はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！過去のチラ見せ記事