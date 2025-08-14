JR九州によると、14日午後7時4分ごろ、日田彦山線田川後藤寺駅で下り普通列車(小倉17時48分発添田行)に車両不具合が発生した。この影響で同7時10分現在、同線上下線田川後藤寺〜添田で列車に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報