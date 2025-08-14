俳優の原菜乃華が14日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』Dive inティーパーティーイベントに登場した。うまくいかないことがあったときの乗り越え方は「耐える」と明かした。【全身ショット】お人形さんみたい！ワンピース姿で登場したマイカピュマイカ ピュ、山本耕史、山本高広も登壇した同イベントでは、本作の主人公のようにうまくいかないことがあったときにどう乗り越えるかにつ