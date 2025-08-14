整体師・楽しんご（46）が14日までに公式X（旧ツイッター）を更新。財布を盗んだ相手が判明し、大ショックを受けたエピソードを明かした。熊本・阿蘇にある高級旅館に仲良し友達4人で宿泊したという楽しんご。「なんと夕食中鍵を閉めた部屋にあった300万する赤のクロコダイルの財布が盗まれたのです」と窃盗被害にあったという。そして「ようやく犯人分かりました。まさか仲良しだと思っていた男友達が...翌朝警察も来て大