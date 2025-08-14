「鳥取しゃんしゃん祭」の一斉傘踊りで、色鮮やかな傘を手に練り歩く踊り手ら＝14日午後、鳥取市山陰の夏の夜を彩る「鳥取しゃんしゃん祭」のメインイベントで、鈴を付けた色鮮やかな傘を手に練り歩く「一斉傘踊り」が14日、鳥取市で開かれた。約3200人の踊り手が市街地を埋め尽くした。地元の企業や学校でつくるグループ「連」ごとにそろいの浴衣や法被で着飾り、赤や青で塗られた和傘を回して鈴の音を響かせた。雨乞いが起源