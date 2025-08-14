「第78回 木更津港まつり花火大会」が2025年8月15日(金)に開催される。2日間にわたって開催される木更津港まつりは、14日に「やっさいもっさい踊り大会」で盛り上がり、15日の「花火大会」でフィナーレを迎える。木更津港に架かる中の島大橋を渡った先、中の島公園から打ち上げる大玉は迫力満点。関東屈指の火薬量を誇る超特大のスターマインは必見だ。夕暮れ時の潮風を浴びながら、夜空を埋め尽くすほどの大輪の花を堪能しよう。