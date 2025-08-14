在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍のヴァージニア級原子力潜水艦「ミズーリ」が１４日午後１時５５分ごろ、横須賀港（横須賀市）を出港した。市によると、同艦は乗員の休養や補給のため、６日午前から寄港していた。