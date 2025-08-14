６回、頭部に死球を受け、治療のためベンチに戻る阿部葉＝甲子園横浜の主将阿部葉は六回の第３打席で頭部に死球を受けた。臨時代走を送られたが、その裏は中堅の守備に戻り、フル出場した。試合後は病院に直行し、「頭部打撲」と診察され、特に異常は見られなかったという。第２打席では今大会初安打をマーク。「まずまず状態が上がってきている」と話した。