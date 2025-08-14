元モーニング娘。メンバーでタレントの矢口真里が8月13日、自身のInstagramを更新。徳島県の阿波踊りに参加したことを報告し、大勢の女性の踊り手たちにまじり、踊る写真を公開した。矢口は《昨日、徳島県の阿波踊りに初めて参加させていただきました!!着いた時土砂降りだったのですが、踊り始める頃に雨がやむという晴れ女パワー発動いたしましたありがたかったー》と、自らの“晴れ女”ぶりを明かした。さらに続けて《