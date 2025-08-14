１９４５年８月１４日夜から１５日未明にかけて、米爆撃機「Ｂ２９」の空襲に見舞われた秋田市で１４日、戦没者の追悼式が開かれた。この空襲では、同市土崎地区にあった製油所が標的になり、約２５０人が犠牲になったとされる。式典は同地区の複合施設で執り行われ、約１５０人が参列し、祭壇に献花した。