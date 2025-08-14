東本願寺・大谷祖廟で始まった「万灯会」＝14日夕、京都市東山区墓前につるした約1万個のちょうちんをともす京都の盆の風物詩「万灯会」が14日、京都市東山区の東本願寺・大谷祖廟で始まった。柔らかな光に包まれる中、家族連れらが手を合わせて先祖をしのんだ。市街地を見下ろす墓地では午後6時ごろから、ろうそくや電球が順次ともされた。日が沈み、辺りが暗くなるにつれて多くの参拝客が訪れた。万灯会は、暑い夏でも涼し