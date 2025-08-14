鮮やかなオレンジ色の実が美しいホオズキ。JAおおいたによりますと、大分は全国の生産量の4割以上を占め、日本一の生産地だということです。 豊後高田市のこちらの農園でも生産に取り組んでいて、7月末から8月上旬にかけてが出荷のピークでした。 お盆のお墓参りには欠かせないホオズキですが、なぜ飾りに使われるのでしょうか。 ◆TОSアグリ 土谷晋治さん「お盆時期に天国というか空から帰って来る人たちの目印になるよ