きょう午後、神奈川県茅ヶ崎市の海水浴場で男性が海の底に沈んでいるのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は男性が海水浴中に溺れたとみて調べています。警察などによりますと、午後0時半ごろ、神奈川県茅ヶ崎市の「サザンビーチちがさき海水浴場」で海水浴をしていた男性が海の底に沈んでいる男性を発見し、ライフセイバーが引き上げました。引き上げられた男性は川崎市のアルバイト・穴澤大さん（36）で、病院に搬