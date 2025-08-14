欧州株独仏指数はプラス圏を維持、英ＦＴ指数は下げをほぼ解消 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 9158.34（-6.89-0.08%） 独ＤＡＸ24279.08（+93.49+0.39%） 仏ＣＡＣ40 7830.13（+25.16+0.32%） スイスＳＭＩ 11991.39（+12.54+0.11%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:25現在 ダウ平均先物SEP 25月限45037.00（+12.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 2