高校サッカーの全国の強豪が富山に集結しています。全国から集まった16校の1年生がしのぎを削る大会が県内で行われています。地元・富山の選手も汗を流しています。おととい始まり、県内３か所で試合が行われている大会。全国から集まった16校の１年生がリーグ戦とトーナメント戦で優勝を争い、競技力向上を目指すものです。千葉県の流通経済大付属柏や静岡県の静岡学園など、全国屈指の強豪校も参加しています