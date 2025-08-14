西武鉄道は14日、現役の駅係員や乗務員が企画する「スマ☆プラ企画」一環として、「小手指車両基地 夜間撮影会」を開催すると発表しました。イベントは夜間の小手指車両基地を舞台に、往年の通勤車両「101系」から特急車両001系「Laview（ラビュー）」までの全10車種を撮影できるというもの。参加者は101系の臨時電車で会場へ向かい、幻想的な雰囲気の中での撮影を楽しめます。開催日は2025年9月13日(土)、募集は8月21日から先着順