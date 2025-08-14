サンワサプライは、スマホを充電しながら自動バックアップできる「Qubii Power（型番：400-ADRIP015BK）」の新色ブラックを、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は1万6800円（税込）。 「Qubii Power」（ブラック） 記事のポイント シリーズ累計販売数100万個を突破したQubiiシリーズ最新モデルに新色ブラックが追加。面倒な操作不要で、充電時に自動でデータのバックアップが行える手軽さ