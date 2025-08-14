◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ロッテ(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ロッテの先発・河村説人投手が4回途中5失点で降板しました。河村投手は2020年にドラフト4位で入団。ルーキーイヤーに4勝（1敗）をあげましたが、2022年9月に右肘の手術を受け育成契約。昨季7月に支配下に復帰しました。今回ケガからの復活を果たし、地元・北海道で約3年ぶりに1軍登板となりました。初回、日本ハム先頭の五十幡亮汰選手にフォアボールを与