元AKB48のタレント柏木由紀（34）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。胴長体形が自身のコンプレックスだと明かした。「10代の時にAKBのメンバーと水着になった時、みんなに囲まれて。『ダックスフントだ！』ってすごく盛り上がっちゃって」と切り出した。そして自身が胴長体形だと「気付いてなかったんですけど」と打ち明けた。そして「柏木由紀胴長で、ネットで検索したんですよ。そしたら