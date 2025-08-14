お笑いコンテスト「女芸人No.1決定戦 THE W」で優勝経験のある、お笑いコンビ「オダウエダ」の小田結希さん（30）が2025年8月12日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ私服コーデを披露した。「イェイ」小田さんは、「イェイ」とし、抜群のスタイルが際立つ私服ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いシースルートップスとデニムを着用。メガネをかけ、ピースサインをして、抜群のスタイ