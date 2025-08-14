日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」のフォーメーションが、10日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）で発表された。本稿では、その注目ポイントを整理していく。【写真】日向坂46・渡辺莉奈ら、15thシングルの注目メンバーを写真でチェック■渡辺莉奈「全く予想していなかった場所」現在のメンバーは二期生4名、三期生4名、四期生11名、そして3月に加入した五期生10名の計29名。今作は五期