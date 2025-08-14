県内で「新型コロナウイルス」の感染者数が4週連続で増加しています。県が14日に発表した感染症情報によりますと、新型コロナの定点医療機関あたりの感染者数は8月10日までの1週間で7.43人。前週の5.53人から増え、4週連続で増加。保健所管内別では柏崎12.5人、村上で10.5人と10を超えています。県内では1週間あたり1～2人前後で推移していた7月と比べても3倍以上に増えています。一方、全国的にも感染が拡大している「百日