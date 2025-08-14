「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、13日に自身のチャンネルで「にじさんじ」所属のVTuber・壱百満天原サロメさんとの対談企画を配信。サロメさんが所属グループの雰囲気の違いに驚く場面があった。【動画】「ホロ」と「にじ」の雰囲気の違いを語る壱百満天原サロメさん（00：31：14ごろ）今回の企画「スバルの小屋」は、スバルさんが様々なゲストを招いて対談する人気シリーズ。VTuber界の2大グループ「ホロライ