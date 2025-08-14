80年前のきょう（14日）、岩国市で大規模な空襲がありきょう、慰霊祭が行われました。JR岩国駅前で行われた慰霊祭にはおよそ50人が参列し空襲があった時間にあわせて黙祷をささげました。太平洋戦争が終わる前の日の1945年8月14日。岩国駅周辺はアメリカ軍による大規模な空襲を受けました。まるで蜂の巣のようにあいた穴が爆撃の規模の大きさを物語り、この空襲で500人以上が亡くなったとされています。この日、国鉄の職員として駅