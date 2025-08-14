リバプールOBが守備での懸念点を指摘イングランド1部王者のリバプールは現地時間8月15日に2025-26シーズンの開幕戦でボーンマスと対戦する。クラブOBのスティーブ・ニコル氏はコミュニティー・シールドで守備の不安を露呈していたことを踏まえたうえで、日本代表MF遠藤航の先発起用の可能性に言及した。リバプールは現地時間10日、リーグ開幕に先駆けて行われたコミュニティー・シールドでFAカップ王者のクリスタル・パレスと