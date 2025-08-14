Netflixドラマ『ウェンズデー』のシーズン2のプロモーションで大忙しのジェナ・オルテガ。各地で美しいゴスルックを披露しているが、ソウルで纏ったドレスには苦労を強いられたようだ。【写真】黒いパテントレザーでポーズをとるジェナPeopleによると、この度ソウルで開催されたプロモーションイベントに、ジェナはディラーラ・フィンディコグルーの2025年秋冬コレクションから、クロコダイル型押しの黒いパテントレザーを用い