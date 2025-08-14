城桧吏、畑芽育、竹下景子らが共演するドラマ『終活シェアハウス』が、NHK BSP4K／BSにて10月19日より毎週日曜22時に放送されることが決定。キャスト陣からコメントが到着した。【写真】畑芽育が主人公・翔太（城桧吏）の恋人、竹下景子がシェアハウスで暮らす68歳の女性を演じる御木本あかりの同名小説をドラマ化。水橋文美江の脚色で新機軸のヒューマンコメディードラマが紡がれる。4人で272歳の熟女たちが自由に暮らすシ