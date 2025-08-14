13日夜、新潟市江南区の住宅街で火事があり、住宅1棟が全焼したほか隣接の住宅3棟を焼きました。けが人はいません。火事があったのは、新潟市江南区袋津の板垣文彦さんの住宅です。13日午後10時半すぎに火が出ているのを近所の人が見つけ、警察と消防に通報しました。消防車10台が出動し、約3時間後に鎮火しましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか隣接する住宅3棟を焼きました。けが人はいませんでした。現場は、民家が密集