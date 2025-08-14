サッカー日本代表で、ブンデスリーガ・ アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安律の妻でモデル、インフルエンサーの明松美玖が13日、自身のインスタグラムを更新し、堂安との挙式の写真を複数枚アップ。その幸せいっぱいの投稿に反響が寄せられている。【写真】堂安律＆美人妻の挙式が映画の1シーンみたい！（9枚）2024年6月2日に結婚を発表した2人。今年6月には結婚披露宴を挙げたことを報告していた。そんな明松はこ