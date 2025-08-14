8月14日、B1の千葉ジェッツは加藤ダニエルと2025－26シーズンにおける新規選手契約（特別指定選手プロ契約）に合意したと発表した。 京都府出身で現在20歳の加藤は、204センチ115キロのパワーフォワード兼センター。中学校はマレーシアのインターナショナルスクールに通い、2021年から2022年の間はTOKYO SAMURAIに所属。その後、アメリカのリー・アカデミーを