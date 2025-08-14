終戦前日の光海軍工廠への空襲では学徒動員として出向いていた現在の山口市の山口中村学園高校の女学生33人が亡くなっていてきょう高校で追悼式典が行われました。山口市の山口中村学園高校の「純真の碑」の前で行われた追悼の集いには、生徒会の生徒15人のほか、光海軍工廠で働いていた杉村純子さん96歳も参列しました。いまから80年前の1945年8月14日、当時の中村高等女学校の生徒33人が光海軍工廠で空襲の犠牲となりました。杉