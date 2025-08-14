80年前のきょう終戦前日の8月14日、光市の光海軍工廠ではアメリカ軍の大規模な空襲により、748人が命を失いました。きょう、遺族らが参列し追悼式が行われました。戦没者追悼式には遺族や市の関係者ら、およそ50人が参列しました。午後0時20分。光海軍工廠空襲の死没者を慰霊するためのサイレンにあわせ参列者が黙とうを捧げました。太平洋戦争中爆弾や魚雷の製造拠点となった光海軍工廠は、終戦前日の8月14日の昼すぎに空襲を受け