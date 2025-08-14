女優の原菜乃華が１４日、都内で声優を務めるアニメ映画「不思議の国でアリスと―ＤｉｖｅｉｎＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ―」（２９日公開、篠原俊哉監督）の公開直前イベントに出席した。英作家ルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」を日本で初めて劇場アニメ化した本作。ワンダーランドに迷い込んだ女の子・りせの声を担当した原は、映画の世界観に合わせたクラシカルなフリルのワンピースで登場。収録中には、共演