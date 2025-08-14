“ストーム（嵐）”のニックネームで知られる女子レスラーが、筋骨隆々の超合金ボディを披露。妥協一切なしの彫刻のようなシックスパックに、ファンからも「別世界のような身体」「即マーベルヒーローになれる」とどよめきが起きた。【画像】超筋肉女子、“まるで彫刻”シックスパック水着姿WWEスーパースター、ジェイド・カーギルがInstagramを更新。休息中の水着ショットで、ビキニ姿を披露。そのバッキバキに仕上がった肉体