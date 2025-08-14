突然、モバイルバッテリーが発火する事故が相次ぐ中、この危険な状況をどう防げばいいのでしょうか。国は新たなルールをつくることになりました。 【写真を見る】突然発火するモバイルバッテリー 夏場は特に注意を…リチウムイオン電池の火事防ぐため 国が｢加熱式たばこ｣｢携帯電話｣などの回収義務付けへ 車内に置いてあったモバイルバッテリーが突然、爆発する様子を捉えた映像。工業製品などの安全性を