80年前の4月岩国市出身の男性が特攻隊員としてアメリカの巡洋艦に突撃し21歳の若さで亡くなりました。特攻隊の歴史や戦争の悲惨さを伝えようと男性の遺品が岩国市で公開されています。岩国市旧・魚町出身の新屋勇さん。80年前の4月11日、特攻隊として台湾から出撃し沖縄付近でアメリカ軍の巡洋艦に体当たりし亡くなりました。21歳の若さでした。少年時代に新屋さんが鍛錬を積んだ剣道場＝岩国練武場には新屋さんが残した遺品の数々