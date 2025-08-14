お盆休みも中盤…県内の行楽地は帰省客などで賑わっています。美祢市於福町にある水神公園。「そうめん流し」で人気な場所ですが、お昼時に伺うと、駐車場の手前から車の長～い列ができていました。北海道や関西、九州など県外ナンバーも目立ちます。鳥の鳴き声や川のせせらぎを聞きながら、およそ400mの坂道を頑張って登った先に、「そうめん流し」の会場があります。このにぎわいも例年並みだそうで、大人も子供もそ