○フロンテオ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.5％にあたる20万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月15日から10月15日まで。 ○網屋 [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.71％にあたる5万9200株(金額で2億4982万4000円)を上限に、8月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ベース [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2