新型コロナウイルスの影響で下松市では2021年の成人式が中止となっていてきょう、その代替イベントが開かれました。下松市で開かれた「25歳のつどい」。ことし、25歳を迎える世代は、コロナ禍で成人式が中止となっていて今回、下松市などが思い出を作ってもらおうと開きました。イベントでは恩師の先生からのビデオレターも上映され笑顔があふれていました。（ 田中アナウンサー）「5年ぶりの成人式に出席した方 に話