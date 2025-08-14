姶良市や霧島市などを襲った、記録的な大雨から15日で1週間。県内の浸水被害が750件を超えていたことが分かりました。多くの浸水被害が判明した姶良市では、14日約140人の災害ボランティアが被災地に駆け付け、厳しい残暑のなか、被災者の復旧活動を手伝いました。姶良市社会福祉協議会は、13日から災害ボランティアセンターを設置。復旧作業を依頼したい方と、復旧作業に協力したい方のマッチングを行っています。加