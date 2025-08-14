（資料写真）１３日午後１１時５０分ごろ、川崎市幸区南幸町３丁目の国道１号で、タクシーとバイク２台が衝突した。バイクに乗車していた男性１人は搬送先の病院で死亡が確認された。バイク２台に男性３人が分乗しており、神奈川県警幸署が身元や詳しい事故原因を調べている。署によると、現場は信号機のある十字路交差点。客を乗せた川崎市幸区小向町の男性運転手（４２）のタクシーが交差点を右折しようとした際、直進するバ