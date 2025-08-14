熊本市に住む被爆2世の男性が長崎で被爆した父親の体験を基にした紙芝居を初上演しました。 （紙芝居）「港の埠頭にいた辰次は風速およそ60メートルという最大級の台風と同じ位に強い爆風により、海に向かって数十メートル吹き飛ばされた」 紙芝居を制作・発表したのは熊本被爆二世・三世の会の青木栄会長(64)です。青木さんの父・辰次さんは17歳のとき長崎市で被爆。爆風で吹き飛ばされ骨折したものの、間一髪