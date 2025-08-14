岐阜県本巣市の山中にある川岸に女性の遺体を遺棄したとして、男女2人が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岐阜市に住む立花浩二容疑者（54）と、内縁の妻の神原美希容疑者（35）です。警察によりますと、2人は今月7日、本巣市の山中にある川岸に愛知県常滑市に住む立野恵子さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。今月6日、立野さんの夫から警察に行方不明者届が出され、立野さんの車の行方を捜査していたとこ