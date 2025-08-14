ゴンチャ ジャパン（東京都港区）が、「マスカット＆マンゴー ティーエード」「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」を8月21日から期間限定で発売します。フレッシュなおいしさが引き立つ「マスカット＆マンゴー ティーエード」は、マスカットとマンゴーを一度に味わえるフルーツティーです。すっきりとした風味の「阿里山ウーロンティー」に、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わ