メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の東山動植物園で、チンパンジーの赤ちゃんの命名式が行われました。 14日の命名式で名前が発表されたのは、今年5月に誕生したオスのチンパンジーです。 「カズキ」「カイ」「カンタ」「コフィー」の4つの候補の中から、来園客による投票で選ばれたのは…。 母親の「カズミ」から「カズ」を、兄の「リキ」から「キ」を取った、「カズキ」が選ばれました。 「