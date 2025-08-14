福岡県内で「はしか」の感染が確認されています。感染力が極めて強く、発症すれば39℃以上の高熱や発疹などの症状が出るということです。福岡県によりますと、ことしに入って8月10日までに、県内では「はしか」の感染が4件確認されています。このうちの1件は福岡市内の30代の男性で、4日に発熱やせきなどの症状が出ました。現在は回復傾向にあるということです。男性は4日午前7時10分ごろと午後5時半ごろに、福岡市地下鉄空港線を