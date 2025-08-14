俳優・吉岡里帆（32）、水上恒司（26）が14日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』（29日公開）の「納涼！夕涼み試写会」に登壇。吉岡の暴露に水上が“謝罪”した。【全身ショット】シックな浴衣姿でスイカ割りに取り組む水上恒司吉岡は「水餃子を食べるシーンがあるんです」といい、「水上くんが台湾に訪れたことがあって、おいしい店があるのでと紹介してくださって。みんなで食べて感動していたのですが、水上